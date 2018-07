Kassala (AFP) Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind im Sudan in den vergangenen zwei Wochen rund hundert Menschen ums Leben gekommen. Außerdem seien tausende Häuser zerstört worden, teilte die Hilfsorganisation Roter Halbmond am Sonntag mit. Demnach starben allein 25 Menschen im östlichen Bundesstaat Kassala, wo der Fluss Gasch über die Ufer trat und tausende Menschen in die Flucht trieb.

