Traitsching (dpa) - In einem Freizeitpark in Bayern ist ein Hüpfkissen aufgeplatzt. Zwei Frauen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Die 58-Jährige und die 54-Jährige stürzten aus etwa zwei Metern in die Tiefe, als die Attraktion in Traitsching in der Oberpfalz plötzlich Luft verlor. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden die Verletzten per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Frauen sollen zu diesem Zeitpunkt nicht in Lebensgefahr gewesen sein. Die anderen drei Menschen, die zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Riesenhüpfkissen waren, blieben unverletzt.

