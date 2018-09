Trier (AFP) Ein 16-Jähriger hat auf einem Bahngelände in Trier einen lebensgefährlichen Stromschlag erlitten. Er sei der Starkstrom-Oberleitung zu nahe gekommen, teilte die Bundespolizei in der rheinland-pfälzischen Stadt am Montag mit. Die genauen Abläufe waren demnach zunächst unklar. Eine 14-jährige Freundin, die den Jugendlichen begleitete, konnte aufgrund eines schweren Schocks noch nicht zum Hergang des Unglücks vom Sonntagabend befragt werden.

