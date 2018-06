Köln (SID) - Joachim Löw feiert Jubiläum: Am Dienstag ist es genau zehn Jahre her, dass der vom Assistenten von Jürgen Klinsmann zum Chef beförderte Löw sein erstes Spiel als Bundestrainer absolvierte. Am 16. August 2006 gewann die DFB-Elf mit Chefcoach Löw in Gelsenkirchen 3:0 gegen Schweden. Der letzte verbliebene Spieler aus der Mannschaft von damals, Lukas Podolski, erklärte am Montag seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Insgesamt bringt es der 56 Jahre alte Löw, der einen Vertrag bis nach der WM 2018 hat, bis heute auf 137 Länderspiele und ist damit die Nummer drei der ewigen Rangliste hinter Sepp Herberger (167) und Helmut Schön (139). Wie diese beiden und Franz Beckenbauer ist er seit 2014 Weltmeister-Trainer.

Insgesamt absolvierte das DFB-Team unter dem Ex-Profi fünf Turniere und erreichte dabei immer mindestens das Halbfinale. Dort war bei der WM 2010 und den Europameisterschaften 2012 und 2016 Schluss. Bei der EM 2008 verlor Deutschland das Finale gegen Spanien (0:1).

Insgesamt sind für Löw 91 Siege, 23 Unentschieden und 23 Niederlagen verbucht. Löw setzte 107 Spieler und verhalf 82 Neulingen zur Premiere. Der höchste Sieg seiner Amtszeit ist ein 13:0 am 6. September 2006 in San Marino, die höchste Niederlage ein 0:3 am 17. Oktober 2007 gegen Tschechien.