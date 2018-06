Istanbul (SID) - Der ehemalige Gladbacher Bundesliga-Trainer Dick Advocaat soll laut übereinstimmenden Medienberichten in der Türkei und den Niederlanden neuer Trainer des türkischen Fußball-Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul werden. Der 68-Jährige würde damit neuer Coach des Ex-Schalkers Roman Neustädter werden.

Im Kader von Fenerbahce stehen in Robin van Persie und Gregory van der Wiel auch zwei niederländische Asse. Der ehemalige Oranje-Bondscoach Advocaat soll Nachfolger des 48-jährigen Portugiesen Vitor Pereira werden. Dieser musste nach dem Scheitern in der Champions-League-Qualifikation gegen AS Monaco vorzeitig gehen.