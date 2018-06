Bournemouth (SID) - Teammanager José Mourinho hält beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United besonders große Stücke auf Superstar Zlatan Ibrahimovic. "Man muss vergessen, dass Ibrahimovic 34 Jahre alt ist. Er ist gerade auf dem höchsten Stand. Er weiß, was er bei den Jungen bewirken kann", sagte Mourinho über seinen Starstürmer und zieht diesen in die Verantwortung, die jungen Mitspieler besser zu machen.

Ibrahimovic scheint sich seiner Rolle bei ManUnited bewusst zu sein. Mourinho verriet, dass der langjährige Torjäger von Paris St. Germain beim Frühstück und beim Mittagessen immer zusammen mit Marcus Rashford (18) und Luke Shaw (21) zusammengesessen habe. Die Nachwuchsleute könnten von seiner Art und seinem Spiel profitieren, so der portugiesische Fußballlehrer.

Der schwedische Ex-Nationalspieler Ibrahimovic setzte im Übrigen am Sonntag beim 3:1 bei AFC Bournemouth eine beeindruckende Serie fort: der Skandinavier traf in jedem seiner Debüt-Spiele in einer neuen Liga.