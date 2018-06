Sanaa (AFP) Bei Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen ist am Montag ein Krankenhaus getroffen worden. Örtliche Rebellenvertreter sprachen von mindestens sechs Toten und 20 Verletzten. Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) traf der Angriff eine Klinik in der Stadt Abs in der nördlichen Provinz Hadscha.

