St. Gallen (dpa) - Die tödliche Attacke auf Zugpassagiere in der Schweiz ist immer noch rätselhaft. Das Motiv sei im Moment noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Als "sehr abwegig" gelte allerdings ein terroristischer Hintergrund. Die Schweizer Boulevardzeitung "Blick" berichtet, dass der 27-Jährige ein oftmals verspotteter Einzelgänger gewesen sei. Der Mann hatte am Samstag in einem Zug mehrere Passagiere mit einem Brandsatz und einem Messer angegriffen. Dabei starb eine 34-jährige Frau. Auch der Täter starb später im Krankenhaus.

