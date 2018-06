New York (dpa) - Nach dem Mord an einem muslimischen Gelehrten und seinem Begleiter sucht die New Yorker Polizei mit einer Fahndungszeichnung nach dem Täter. Die Zeichnung basiert auf Zeugenaussagen. Sie zeigt den Kopf eines Mannes mit kurzen Haaren, Bart und Brille. Medienberichte, nach denen bereits ein Mann festgenommen wurde, wollte die Polizei nicht bestätigen. Der 55 Jahre alte Imam und sein 64-jähriger Begleiter waren am Samstag in der Nähe einer Moschee auf einer belebten Straße erschossen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.