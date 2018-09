Rio de Janeiro (SID) - DLV-Präsident Clemens Prokop hat äußerst verwundert auf den vielfach kritisierten Auftritt der deutschen Marathonläuferinnen Anna und Lisa Hahner reagiert. "Unter dem Gesichtspunkt eines sportlichen Wettkampfes ist es nur schwer zu verstehen, dass man händchenhaltend ins Ziel läuft. Das passt nicht zu meinem Bild von einem Wettkampf", sagte Prokop dem SID: "Aber jeder Athlet muss wissen, was er tut. Es sind Olympische Spiele, das führt manchmal zu anderen Emotionen und Reaktionen."

Die Hahner-Zwillinge hatten mit riesigem Rückstand von mehr als 21 Minuten die Plätze 81 (Lisa) und 82 (Anna) belegt, waren dennoch Hand in Hand und jubelnd über die Ziellinie gelaufen. Im Ziel feierten sie vor den Kameras mit den estnischen Luik-Drillingen Lili, Leila und Liina, die noch schlechter abgeschnitten hatten. Anja Scherl war als 44. beste Deutsche gewesen und rund acht Minuten schneller als die Hahner-Schwestern.

Auch die deutsche Serienmeisterin Sabrina Mockenhaupt hatte in einem inzwischen gelöschten Facebook-Beitrag Kritik geübt. Die derzeit verletzte Langstreckenläuferin warf den Hahners vor, sich nicht authentisch zu präsentieren und für die Medien zu inszenieren. "Sie haben heute auch gekämpft, also kann man ihnen keinen Vorwurf machen, sie hätten nicht alles gegeben. Ich wünschte mir nur endlich mal die Ehrlichkeit, mal zuzugeben, dass es mal nicht so gelaufen ist", schrieb die 35-Jährige.