Rio de Janeiro (SID) - Hammerwerferin Betty Heidler hat bei den Olympischen Spielen in Rio ihre zweite olympische Bronzemedaille nach London 2012 knapp verpasst. Die 32 Jahre alte frühere Weltrekordlerin lag mit 73,71 m bis zum letzten Versuch auf dem dritten Platz, wurde aber noch von der Britin Sophie Hitchon mit 74,54 m auf Rang vier verdrängt.

Gold holte sich Polens Weltrekordlerin Anita Wlodarczyk mit der Weltrekordweite von 82,29 m. Damit blieb die 31-Jährige deutlich über ihrer alten Bestmarke (81,08), die sie am 1. August 2015 in Cetniewo aufgestellt hatte. Silber in Rio ging mit 76,75 m an die Chinesin Zhang Wenxiu.

Für Kathrin Klaas (67,92/Frankfurt) war ebenso in der Qualifikation Endstation gewesen wie für Charlene Woitha (Berlin/62,50).