Rio de Janeiro (SID) - Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), hat sich betroffen vom Tod des deutschen Kanuslalom-Trainers Stefan Henze gezeigt. "Das IOC trauert um einen wahren Olympier. Unsere Anteilnahme gilt der Familie von Stefan Henze, seinen Freunden sowie der gesamten Deutschen Olympiamannschaft", teilte Bach mit. "Zu seinem ehrenden Angedenken wird das IOC morgen die deutschen Fahnen in den olympischen Stätten auf Halbmast setzen", ergänzte er.

Henze erlag am Montag seinen schweren Kopfverletzungen, die er am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Rio erlitten hatte.