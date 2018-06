Rio de Janeiro (SID) - Die deutschen Dressurreiter haben nach Gold in der Mannschaft am Montag in der Einzelentscheidung der Olympischen Spiele in Rio Silber und Bronze gewonnen. Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) sammelte mit Weihegold in der Grand-Prix-Kür 89,071 Punkte und verwies damit Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) mit Desperados (87,142) auf Platz drei. Dorothee Schneider (Frankfurt) belegte mit Showtime (82,946) Rang sechs.

Nicht zu schlagen war wie schon 2012 in London die Britin Charlotte Dujardin. Die 31 Jahre alte Weltmeisterin kam mit Valegro auf 93,857 Punkte.