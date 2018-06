Rio de Janeiro (SID) - Das französische Herrendegen-Team hat bei den Olympischen Spielen in Rio Gold gewonnen. Die Weltranglistenerste und Europameister setzte sich im Finale gegen Italien mit 45:30 durch. Bronze ging an Ungarn mit dem Einzel-Weltmeister und Olympiazweiten Geza Imre.

Vor vier Jahren in London stand der Wettbewerb nicht im olympischen Programm. Eine deutsche Mannschaft war in Rio nicht am Start.