Rio de Janeiro (SID) - Gewichtheber Jürgen Spieß (Speyer) hat bei den Olympischen Spielen in Rio in der Klasse bis 105 kg den zweiten Platz in der B-Gruppe belegt. Der 32-Jährige, vor vier Jahren in London Neunter, kam auf einen Zweikampfwert von 390 kg (170 kg Reißen+220 kg Stoßen).

Den Sieg in der B-Gruppe sicherte sich Salwan Jasim Abbood aus dem Irak (394/180+214).