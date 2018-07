Rio de Janeiro (dpa) - Deutschlands Tischtennis-Damen haben bei den Olympischen Spielen mindestens die Silber-Medaille sicher. Die Mannschaft von Bundestrainerin Jie Schöpp setzte sich in Rio in einem Marathon-Match gegen Japan mit 3:2 durch und trifft im Finale am Dienstag auf China oder Singapur.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.