Lima (AFP) Bei einem Erdbeben in Peru sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 40 weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Vertreter des peruanischen Zivilschutzes am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das Beben der Stärke 5,2 hatte sich demnach in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in der südlichen Region Arequipa ereignet. Den Angaben zufolge löste es einen einen Erdrutsch aus, durch den dutzende Häuser zerstört wurden.

