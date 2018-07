Kiew (AFP) Nach den Jahren der Rezession setzt sich die wirtschaftliche Erholung in der Ukraine fort. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich um 1,3 Prozent zu, wie die Statistikbehörde am Montag bekanntgab. Vom ersten zum zweiten Quartal ergab sich demnach ein Plus von 0,6 Prozent. Zu Jahresbeginn hatte die ukrainische Wirtschaft minimal um 0,1 Prozent zugelegt.

