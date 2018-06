New York (AFP) Nach dem Mord an einem Imam und dessen Assistenten auf offener Straße in New York hat die Polizei einen Verdächtigen vernommen. Ein Mann, der wegen eines anderen Vorfalls in Gewahrsam genommen worden sei, sei zu dem Mord befragt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nähere Angaben zu dem Verdächtigen machte er nicht.

