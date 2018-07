Berlin (dpa) - Das Fernbus-Unternehmen Flixbus hat die Irrfahrt eines ihrer Fahrzeuge bedauert, das gestern auf dem Weg nach Berlin war. es habe aber keine andere Möglichkeit gegeben, als den Bus umkehren zu lassen, sagte ein Flixbus-Sprecher. Am Startort Mönchengladbach war ein Fahrer mit dem falschen Bus Richtung Berlin aufgebrochen. Der Fehler wurde erst kurz vor Hannover bemerkt. Der Bus kehrte trotz Protests einiger Fahrgäste um und holte in Dortmund für einen späteren Zeitpunkt gebuchte Fahrgäste ab. Statt acht Stunden waren die am Morgen zugestiegenen Fahrgäste 14 Stunden unterwegs.

