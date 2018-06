Baton Rouge (dpa) - Keine Entwarnung für Louisiana: Trotz besserer Wetterbedingungen steigen die Pegelstände in manchen Regionen des US-Bundesstaates noch immer. Die Behörden bestätigten vier Tote. Seit Freitag wurden nach heftigen Regenfällen mehr als 20 000 Menschen aus ihren überschwemmten Häusern gerettet. US-Präsident Barack Obama gab inzwischen Bundesmittel für die Katastrophenhilfe frei, wie das Weiße Haus mitteilte. An der Ostküste durchleben die Menschen indes eine Hitzewelle. Vielerorts wurden am Wochenende mehr als 40 Grad gemessen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.