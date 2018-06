Berlin (SID) - Alex King ist vorerst nicht mehr Teil der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) informierte, gehört der 31-Jährige vom Bundesligisten Alba Berlin vor dem Supercup in Ulm nur noch "auf Abruf" zur Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming. Das Team wurde von 13 auf zwölf Spieler verkleinert.

In der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation tritt die DBB-Auswahl beim Supercup in Ulm ab Freitag gegen Finnland, Russland und Polen an. Am 31. August startet anschließend die Quali für die Eurobasket 2017 mit dem Spiel gegen Dänemark in Kiel. Weitere Gegner sind Österreich und die Niederlande.