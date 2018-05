Berlin (AFP) Wegen des Dieselskandals und Zweifeln an Verbrauchs- und Abgasangaben der Hersteller verzichtet der ökologische Verkehrsclub VCD in diesem Jahr auf seine Liste der saubersten Autos. "Uneingeschränkte Empfehlungen für umweltverträgliche Autos" wolle er derzeit nicht aussprechen, erklärte der VCD am Dienstag. Er forderte die Hersteller auf, "saubere Autos zu bauen und zu verkaufen".

