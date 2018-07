Narbonne (AFP) Drei weitere französische Städte schließen sich einem Verbot von Burkinis am Strand an. Zu den Städten, die das Tragen der Ganzkörperbadeanzüge untersagen, gehörte Leucate im Süden des Landes, wie das dortige Rathaus am Dienstag mitteilte. Das Burkini-Verbot in der Stadt an der Mittelmeerküste gelte bis Ende August, hieß es. Allen, die nicht "angemessen gekleidet" seien, werde der Zugang zu öffentlichen Stränden untersagt.

