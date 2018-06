Lille (AFP) In einem Flüchtlingslager in Nordfrankreich sind zwei Migranten durch Schüsse verletzt worden. Ein 30-jähriger Iraker sei bei einer heftigen Auseinandersetzung in dem Lager in Grande-Synthe nahe Dünkirchen von einer Kugel am Unterleib getroffen worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Ein zweiter Flüchtling erlitt eine Schussverletzung an der Seite. Beide Männer wurden nicht lebensgefährlich verletzt.

