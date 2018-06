Köln (SID) - Der am Montag aus der Fußball-Nationalmannschaft zurückgetretene Weltmeister Lukas Podolski wird Galatasaray Istanbul wegen seiner Verletzung rund einen Monat nicht zur Verfügung stehen und auch sein Abschiedsspiel in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verschieben müssen. "Es ist ein Außenbandriss, das wird leider vier bis fünf Wochen dauern. Ich habe noch einmal Glück gehabt, dass nicht ganz so viel kaputt ist", sagte der 31-Jährige nach einer MRT-Untersuchung in Köln dem Express.

Podolski hatte die Verletzung am vergangenen Sonntag im Spiel um den türkischen Supercup zwischen Pokalsieger Galatasaray und Meister Besiktas Istanbul in Konya (1:1 n.V., 3:0 i.E.) erlitten und musste nach 44 Minuten ausgewechselt werden.

Wegen Podolskis Zwangspause wird für seinen erst am Dienstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zugesagten Abschiedsauftritt in der Nationalmannschaft ein neuer Termin gefunden werden müssen. Die bisherigen Planungen sahen vor, dass sich Podolski und der Ende Juli ebenfalls zurückgetretene DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger beim Länderspiel am 31. August (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach gegen Finnland vom deutschen Publikum verabschieden dürfen.