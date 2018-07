Frankfurt/München (dpa) - Der mutmaßliche Verkäufer der Waffe des Amok-Laufs von München ist gefasst worden. Der 31-Jährige wurde in Marburg in Hessen festgenommen. Die Ermittler hatten dem Mann, der Ware im Darknet angeboten haben soll, eine Falle gestellt. Bei der Anbahnung des Geschäfts habe der Mann gesagt, dem Amokschützen bei einem Treffen im Mai in Marburg die verwendete Pistole und vier Tage vor dem Amoklauf die Munition verkauft zu haben. Der 18 Jahre alte Amokschütze hatte am 22. Juli am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschossen und sich anschließend selbst getötet.

