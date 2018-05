Rio de Janeiro (SID) - Romantik in Rio: Dreispringer Will Claye (USA) hat für den nächsten spektakulären Heiratsantrag bei den Olympischen Spielen am Zuckerhut gesorgt. Nachdem der 25-Jährige mit 17,76 m Silber gewonnen hatte, fiel Claye auf der Tribüne vor seiner Freundin Keni Harrison auf die Knie. "Der Ring war in meinem Rucksack. Ich habe ihn schon eine Weile da drin, es war nur eine Frage, wann es passieren würde", sagte Claye.

Der Leichtathletik-Romeo war etwas "nervös", weil er nicht wusste, wie Harrison reagieren würde - aber die 23 Jahre alte Hürdensprinterin brach vor Glück in Tränen aus. Und so hatte Harrison doch noch ihren großen Moment in Rio. Die neue Weltrekordlerin (12,20 Sekunden) hatte sich bei den US-Ausscheidungen überraschend nicht für Olympia qualifizieren können.

Zuvor hatte in Rio schon die brasilianische Rugby-Spielerin Isadora Cerullo nach der Siegerehrung einen Heiratsantrag von ihrer Lebensgefährtin Marjorie Enya, die als Volunteer im Stadion arbeitete, erhalten. Zudem wurde die chinesische Wasserspringerin He Zi von ihrem Freund Qin Kai um das "Ja"-Wort gebeten.