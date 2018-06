Rio de Janeiro (SID) - Der Kenianer David Rudisha ist wieder Leichtathletik-Olympiasieger über 800 m. Der Weltrekordler und Weltmeister setzte sich im Finale in Rio in glänzenden 1:42,15 Minuten deutlich vor dem Algerier Taoufik Makhloufi (1:42,61) durch. Bronze ging in 1:42,93 an den US-Amerikaner Clayton Murphy. Deutsche Teilnehmer waren nicht am Start.