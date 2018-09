Rio de Janeiro (SID) - 10.000-m-Olympiasiegerin und Weltrekordlerin Almaz Ayana ist auch über 5000 Meter auf Gold-Kurs. Die Weltmeisterin und Weltjahresbeste aus Äthiopien qualifizierte sich in Rio in 15:04,35 Minuten souverän für das Finale am Freitag (21.40 Uhr OZ/02.40 Uhr MESZ) und hatte in ihrem Vorlauf im Ziel fast 100 Meter Vorsprung vor ihren Konkurrentinnen. Deutsche Teilnehmerinnen waren nicht am Start.

Ayana (24) hatte am vergangenen Freitag über 10.000 m in 29:17,45 Minuten einen Fabel-Weltrekord aufgestellt und die alte Bestmarke der Chinesin Wang Junxia aus dem Jahr 1993 um mehr als 14 Sekunden verbessert.