São Paulo (SID) - DFB-Trainer Horst Hrubesch hat davor gewarnt, den Gegner der deutschen Fußballer im Halbfinale der Olympischen Spiele auf die leichte Schulter zu nehmen. "Nigeria steht nicht umsonst im Halbfinale. Sie suchen das Eins gegen Eins, schalten schnell um, sind offensivstark. Nigeria spielt selbstbewusst, sie leben von ihrer Mentalität", sagte Hrubesch am Dienstag in São Paulo.

An ein mögliches Traumfinale gegen Brasilien im Maracana denkt Hrubesch daher noch nicht. "Jetzt über ein Finale zu sprechen, macht keinen Sinn. Vor uns liegen 90 schwere Minuten. Unser Fokus liegt auf dem Halbfinale. Wir wollen dieses Spiel gewinnen", sagte der 65-Jährige. Das DFB-Team spielt am Mittwoch (16.00 OZ/21.00 MESZ/ZDF) in der Corinthians-Arena um den Finaleinzug. Zuvor trifft Gastgeber Brasilien in Rio auf Honduras.

Personelle Probleme gibt es im DFB-Team nicht, abgesehen vom bereits abgereisten Kapitän Leon Goretzka sind alle Spieler nach dem überzeugenden 4:0 gegen Portugal fit. Ziel sei es, nun die Medaille zu holen. "Mit einem Sieg gegen Nigeria hätten wir dieses Ziel erreicht. Die Spieler haben ihren tollen Charakter gezeigt, der Wille ist groß, die Motivation in jedem Training spürbar. Diese Mannschaft macht einfach Spaß", sagte Hrubesch.