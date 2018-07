Rio de Janeiro (dpa) - Die deutschen Rennkanuten sind erfolgreich in die Finals bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gestartet. Der Potsdamer Sebastian Brendel wiederholte seinen Triumph von vor vier Jahren und gewann im Canadier-Einer über 1000 Meter wie in London die Goldmedaille. Dagegen reichte es für Franziska Weber und Tina Dietze im Kajak-Zweier über 500 Meter diesmal zu Silber. Vier Jahre nach dem Olympiasieg musste sich das Duo diesmal hauchdünn den Ungarinnen Gabriella Szabo und Danuta Kozak geschlagen geben.

