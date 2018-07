Rio de Janeiro (SID) - Weltmeister Giles Scott hat die Dominanz der britischen Segler im Finn Dinghy fortgesetzt. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann der 29-Jährige am Dienstag mit 36 Punkten Gold und sorgte in der dieser Bootsklasse für den fünften britischen Olympiasieg nacheinander. Silber ging an Vasilij Zbogar aus Slowenien (68) vor dem Amerikaner Caleb Paine (76). Deutsche Segler nahmen nicht teil.