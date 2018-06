Innsbruck (dpa) - Vor den Augen seiner Frau ist ein 49-Jähriger deutscher Bergwanderer in Österreich 250 Meter tief in den Tod gestürzt. Das Ehepaar aus Sachsen-Anhalt war auf dem Stubaier Höhenweg in Tirol unterwegs, als der Mann ausrutschte. Die Frau hatte hinter sich ein Geräusch gehört und beim Umdrehen gesehen, wie ihr Mann in die Tiefe fiel. Sie setzte einen Hilferuf ab, jedoch konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Unglücksstelle liegt auf einer Höhe von rund 2500 Metern.

