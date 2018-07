Rio de Janeiro (SID) - Spaniens Basketballer um NBA-Star Pau Gasol stehen bei Olympia zum dritten Mal nacheinander im Halbfinale. Wie vor vier Jahren in London schaltete der Europameister in der Runde der letzten Acht Frankreich aus, in Rio setzten sich die Spanier unerwartet klar mit 92:67 (43:30) durch.

Für Spanien, das nun voraussichtlich auf Goldfavorit USA trifft, kam Nikola Mirotic auf 23 Punkte. Der 25-Jährige von den Chicago Bulls traf fünf seiner acht Würfe von jenseits der Dreierlinie. Auf der Gegenseite verbuchte der angeschlagene Regisseur Tony Parker 14 Punkte.

Die Spanier hatten 2008 in Peking und 2012 in London das Finale gegen die USA verloren. Diesmal kommt es vorzeitig zum Duell, sollten die Amerikaner im Viertelfinale Argentinien besiegen.