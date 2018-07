Peking (AFP) Nach einer Notlandung in China darf die nordkoreanische Fluggesellschaft Air Koryo die Volksrepublik nicht mehr anfliegen. Die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC teilte am Mittwoch mit, sie werde "angemessene Maßnahmen" ergreifen, um den Betrieb der Airline zu unterbinden. Sie hatte der Fluggesellschaft nach einer Notlandung im nordchinesischen Shenyang im vergangenen Monat auferlegt, seine Mitarbeiter besser zu schulen, die Kommunikation mit den Fluglotsen zu verbessern und seine Flugzeuge besser in Schuss zu halten.

