Berlin (AFP) Der Zuschuss des Bundes zur Rentenversicherung steigt einem Bericht zufolge in den kommenden Jahren erstmals über die Marke von 100 Milliarden Euro. Dies berichtete die "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf den neuen Finanzplan des Bundes. Demnach will die Bundesregierung im laufenden Jahr 86,7 Milliarden Euro an die Rentenkasse überweisen. Im kommenden Jahr sollen es 91,2 Milliarden Euro sein und damit 300 Millionen Euro mehr als bislang geplant. Bis 2020 werde der Bundeszuschuss dann auf 100,6 Milliarden Euro steigen.

