Berlin (AFP) Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen hat nach eigenem Bekunden keine Ahnung, wer die von ihr angefragte vertrauliche Einschätzung der Bundesregierung über die Verwicklung der Türkei in islamistische Aktivitäten an die Medien gegeben hat. Dagdelen sagte am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin", der Vorgang sei ihr "schleierhaft". Sie habe die Antwort an ihre Kollegen aus dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags weitergeleitet. Außerdem sei das Papier durch viele Hände in der Verwaltung gegangen.

