Frankfurt/Main (AFP) Mit breiter Mehrheit haben die Aktionäre der Deutschen Börse inzwischen dem umstrittenen Zusammenschluss mit der London Stock Exchange zugestimmt. 89,04 Prozent aller Deutsche-Börsen-Aktien wurden bis zum Ende der am vergangenen Freitag endgültig abgelaufenen Annahmefrist zum Umtausch in Papiere des geplanten Gemeinschaftsunternehmens eingereicht, wie die Deutsche Börse am Mittwoch mitteilte. Ende Juli hatte die Annahmequote noch bei 63 Prozent und damit nur knapp über der Mindestschwelle gelegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.