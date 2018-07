Wiesbaden (AFP) Deutschlands Hoteliers und Restaurantbetreiber haben im ersten Halbjahr mehr Umsatz gemacht. Das Gastgewerbe setzte von Januar bis Juni real, also preisbereinigt, 1,2 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dabei konnten die Beherbergungsbetriebe - etwa Hotels und Campingplätze - ihren Umsatz mit einem Plus von 2,8 Prozent stärker steigern als die Gastronomie mit 0,3 Prozent.

