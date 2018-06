Freiburg (AFP) Mit sage und schreibe 227 Stundenkilometern statt der erlaubten 120 ist ein Autofahrer auf einer Autobahn in Baden-Württemberg der Polizei ins Netz gegangen. Der 36-Jährige wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn 5 erwischt, wie die Polizei am Mittwoch in Freiburg mitteilte.

