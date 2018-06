Paris (AFP) Der französische Premierminister Manuel Valls hat sich in der Debatte über Burkinis hinter die Bürgermeister gestellt, die das Tragen von Ganzkörperbadeanzügen am Strand untersagt haben. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Regionalzeitung "La Provence" sagte Valls, er unterstütze die Maßnahme, wenn das Motiv dahinter sei, "das Zusammenleben zu fördern - ohne politischen Hintergedanken". Er fügte hinzu: "Strände müssen wie jeder andere öffentliche Raum vor religiöser Inanspruchnahme geschützt werden."

