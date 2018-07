Berlin (SID) - Der bosnische Stürmer Vedad Ibisevic (32) ist neuer Kapitän bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC und löst damit Fabian Lustenberger (28) ab. Diese Entscheidung gab Trainer Pal Dardai am Mittwoch bekannt. Der Ungar habe sie in Rücksprache mit dem Mannschaftsrat getroffen, hieß es in einer Mitteilung der Berliner.

"Neben seiner Erfahrung und seinem unverwüstlichen Willen hat Vedad seine Fähigkeiten als Motivator und Anführer unter Beweis gestellt", sagte Dardai. Das Trainerteam wünsche sich in Zukunft eine deutlich aggressivere Körpersprache des gesamten Teams und habe dies nun untermauern wollen, hieß es in der Klub-Mitteilung.

Dem Schweizer Lustenberger sei die Entscheidung bereits in der vergangenen Woche in einem Vieraugengespräch mitgeteilt worden. "Das ist keine Entscheidung gegen 'Lusti', sondern eine für einen Neuanfang mit einem anderen Spielertypen", sagte Dardai.

Ibisevic war vor knapp einem Jahr vom VfB Stuttgart nach Berlin gewechselt und erzielte in seiner ersten Saison zehn Liga-Treffer.