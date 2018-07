Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) stellt ab Herbst erstmals Fernsehbilder der Bundesliga in Ultra High Definition (UHD) zur Verfügung. Dabei soll zunächst eine Partie pro Spieltag in Ultra-HD produziert werden, die beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein wird. UHD steht für extrem hochauflösende Darstellungen, viermal so hoch wie beim bisherigen HD.