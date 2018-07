Wolfsburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Mario Gomez steht nach einem Bericht des "Kicker" kurz vor der Rückkehr in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Der 31-Jährige soll demnach für rund sieben Millionen Euro vom AC Florenz nach Wolfsburg wechseln. Der VfL wollte das nicht kommentieren. Gomez war zuletzt an Besiktas Istanbul ausgeliehen gewesen und hatte dort zu alter Torjägerform gefunden. Wegen der politisch instabilen Lage in der Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch wollte Gomez aber nicht nach Istanbul zurückkehren.

