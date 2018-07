Bern (SID) - André Schubert war mit dem Comeback von Fußball-Weltmeister Christoph Kramer im Trikot von Borussia Mönchengladbach sehr zufrieden. "Chris kommt bei uns eine besondere Rolle zu. Das ist ihm heute schon gut gelungen. Für das erste Pflichtspiel bin ich sehr zufrieden", sagte der Borussen-Trainer nach dem 3:1 (1:0) des Fußball-Bundesligisten im Play-off-Hinspiel der Champions-League-Qalifikation beim Schweizer Vizemeister Young Boys Bern.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler Kramer war in diesem Sommer von Bayer Leverkusen zur Borussia zurückgekehrt, für die er auf Leihbasis bereits von 2013 bis 2015 gespielt hatte. Im Stade de Suisse Wankdorf gehörte Kramer, der in der neuen Saison auch wieder in die Nationalmannschaft zurückkehren will, zu den auffälligsten Akteuren bei den Gästen. Am kommenden Mittwoch kann Mönchengladbach den zweiten Einzug hintereinander in die Gruppenphase der Königsklasse perfekt machen.