Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. August 2016:

33. Kalenderwoche

230. Tag des Jahres



Noch 136 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Löwe



Namenstag: Hyazinth, Jeanne, Jeron, Jutta

HISTORISCHE DATEN

2014 - Der gedruckte Brockhaus wird künftig nicht mehr vertrieben. Wie die Bertelsmann-Tochter "wissenmedia" mitteilt, gibt es das Lexikon ab sofort nur noch digital.



2008 - Mit seinem achten Gold in Peking löst US-Schwimmer Michael Phelps seinen Landsmann Mark Spitz als olympischen Rekordhalter ab.



2006 - Der hart umkämpfte deutsche Buchhandelsmarkt bekommt eine neue Nummer eins: Der Buchhändler Hugendubel und die Verlagsgruppe Weltbild gründen einen Handelsverbund.



2006 - Die bundesweit erste Senioren-Uni nimmt im lippischen Horn-Bad Meinberg den Betrieb auf.



1999 - Ein Erdbeben fordert in der Westtürkei nahe Istanbul mehr als 17 000 Menschenleben und richtet schwere Verwüstungen an.



1998 - US-Präsident Bill Clinton muss in der Affäre um Monica Lewinsky unter Eid vor einer Ermittlungskammer (Grand Jury) aussagen.



1991 - Im Potsdamer Schloss Sanssouci werden die Preußenkönige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. ("der Große") feierlich beigesetzt.



1956 - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärt die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) für verfassungswidrig.



1876 - Die Uraufführung von Richard Wagners "Götterdämmerung" beendet den "Ring des Nibelungen" bei den ersten Bayreuther Festspielen.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Einbrecher haben in einem Getränkemarkt in Mülheim an der Ruhr weit über 1000 Bierflaschen auf der Suche nach einem verborgenen Gewinn geöffnet. Die Flaschen einer bestimmten Marke seien offenbar nur deshalb geöffnet worden, um an die im Deckel befestigten Lose zu gelangen, teilte die Polizei mit. Das Bier selbst rührten sie nicht an.

GEBURTSTAGE

1946 - Martha Coolidge (70), amerikanische Filmregisseurin und -produzentin ("Tango gefällig?")



1941 - Lothar Bisky, deutscher Politiker, Bundesvorsitzender der Partei Die Linke 2007-2010, gest. 2013



1941 - Jürgen Thumann (75), deutscher Unternehmer, BDI-Präsident 2005-2008



1941 - Fritz Wepper (75), deutscher Schauspieler ("Um Himmels Willen")



1926 - Jiang Zemin (90), chinesischer Staatspräsident 1993-2003

TODESTAGE

2014 - Wolfgang Leonhard, deutscher Historiker und Publizist ("Die Revolution entlässt ihre Kinder"), geb. 1921



1786 - Friedrich II. ("der Große"), preußischer König 1740-1786, geb. 1712