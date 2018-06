Rio de Janeiro (SID) - Der WM-Dritte Rico Freimuth (Halle/Saale) ist bei den Olympischen Spielen im Zehnkampf vorzeitig ausgestiegen. Der 28-Jährige trat zum Hochsprung nicht mehr an. Freimuth war in dieser Saison von starken Verletzungsproblemen geplagt worden und lag nach drei Disziplinen mit 2460 Punkten auf Rang 18 aussichtslos zurück. Mit Arthur Abele (Ulm) und Kai Kazmirek (Rhein-Wied) sind in Rio de Janeiro noch zwei DLV-Zehnkämpfer vertreten.