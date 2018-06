Rio de Janeiro (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen sind auf dem Weg zu ihrem zweiten Olympiasieg nach Athen 2004 denkbar knapp gescheitert. Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders verlor ihr Halbfinale in Rio de Janeiro gegen Topfavorit Niederlande trotz einer bärenstarken Vorstellung unglücklich mit 3:4 im Penalty-Shootout. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden.

Damit kämpfen Kapitänin Janne Müller-Wieland und Co. am Freitag (12.00 Uhr OZ/17.00 Uhr MESZ) um Bronze gegen Neuseeland, das im zweiten Halbfinale mit 0:3 gegen Großbritannien unterlag.

Einen Tag nach dem Halbfinal-Aus der Männer ist damit auch die goldene Serie der deutschen Teams gerissen. Erstmals seit Sydney 2000 fährt der Deutsche Hockey-Bund (DHB) ohne Goldmedaille nach Hause.

"Das war nur das Glück, das den Unterschied gemacht hat", sagte Franzisca Hauke unter Tränen. Mülders richtete den Blick direkt nach vorne. "Wir ziehen das hier weiter durch! Ich lasse nicht zu, dass ihr nachlasst", rief er den Spielerinnen im Kreis zu.

Lisa Schütze brachte Deutschland im ersten Viertel nach einer Strafecke von Julia Müller per Abstauber in Führung (10.). Die Antwort der Niederlande ließ nicht lange auf sich warten: Maartje Paumen traf per kurzer Ecke zum Ausgleich (16.). Die herausragende Torfrau Kristina Reynolds rettete ihre Mannschaft in den Shootout. Dort parierte Reynolds vier Schüsse, doch es reichte nicht zum Sieg.

"Heute ist der Tag, macht euch unüberwindbar", rief Müller-Wieland voller Entschlossenheit im Mannschaftskreis vor dem Anpfiff. Und Deutschland startete aggressiv in die Partie gegen die Olympiasieger von 2012. Vier Tage nach dem 0:2 im Gruppenspiel gegen Oranje, das der Favorit klar dominiert hatte, zeigte sich Mülders' Team viel selbstbewusster. Der starke Auftritt beim 2:1 im Viertelfinale gegen die USA hatte spürbar Auftrieb gegeben.