São Paulo (SID) - Die deutschen Fußballer spielen bei den Olympischen Spielen um Gold. Das Team von Trainer Horst Hrubesch bezwang Nigeria in Sao Paulo mit 2:0 (1:0) und trifft am Samstag (17.30 OZ/22.30 MESZ) im Maracana in Rio de Janeiro auf Gastgeber Brasilien. Bereits am Freitag greifen die deutschen Fußballerinnen gegen Schweden erstmals nach dem Olympiasieg (17.30 OZ/22.30 MESZ). Beide Mannschaften haben Silber schon sicher.

Lukas Klostermann von RB Leipzig (9.) und der kurz zuvor eingewechselte Nils Petersen (89.) trafen für die deutsche Mannschaft, die zwei Jahre nach WM-Triumph der Auswahl von Joachim Löw zum Abschied von Hrubesch den Olymp erklimmen kann. Der bislang größte Erfolg eines DFB-Männerteams war Bronze 1988 in Seoul. Bei den Spielen 1976 in Montreal gewann die Auswahl der DDR Gold.

Im Maracana wartet indes ein dicker Brocken auf das DFB-Team: Gastgeber Brasilien mit Superstar Neymar stürmte durch ein 6:0 (3:0) gegen Außenseiter Honduras ohne Gegentor in das Endspiel und sinnt zudem auf Revanche für die 1:7-Schmach im WM-Halbfinale 2014.